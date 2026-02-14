Посол сообщил о диалоге с Восточным Тимором о диппредставительстве России

«Восточнотиморские партнеры действительно поднимают вопрос об открытии нашей дипломатической миссии в Демократической Республике Восточный Тимор, принимая во внимание тот факт, что Россия традиционно имеет посольства во всех странах АСЕАН. Официально такое предложение поступило от мининдел Б. Фрейташа еще во время встречи с С. В. Лавровым, состоявшейся в июле 2024 г. в Лаосе», — рассказал российский посол.