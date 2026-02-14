Ричмонд
WSJ: США использовали ИИ Claude при операции по захвату Мадуро

В операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро могла быть задействована нейросеть. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, американское военное ведомство использовало ИИ-модель Claude, несмотря на действующие ограничения на применение технологии в контексте насилия.

Источник: Life.ru

Речь идёт о модели, разработанной компанией Anthropic. При этом внутренняя политика разработчика прямо запрещает использовать Claude для содействия насилию, слежке или созданию оружия. Тем не менее, как утверждают источники WSJ, технология была задействована в рамках подготовки и проведения операции.

В самой Anthropic публично отказались подтверждать или опровергать информацию о конкретных случаях применения ИИ. Представитель компании заявил, что использование Claude — как в частном секторе, так и в государственных структурах -должно строго соответствовать политике компании, определяющей допустимые способы эксплуатации модели.

Ранее Life.ru писал, что глава Пентагона Пит Хегсет раскрыл детали самой операции по захвату Мадуро. По его словам, в центре Каракаса действовали около 200 американских военнослужащих при поддержке местных силовиков.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

