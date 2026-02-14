WSJ: США использовали ИИ Claude при операции по захвату Мадуро

Речь идёт о модели, разработанной компанией Anthropic. При этом внутренняя политика разработчика прямо запрещает использовать Claude для содействия насилию, слежке или созданию оружия. Тем не менее, как утверждают источники WSJ, технология была задействована в рамках подготовки и проведения операции.