Посол Корчунов: страны НАТО хотят устроить РФ морскую блокаду

Страны Североатлантического альянса предпринимают шаги в сторону попытки устроить России морскую блокаду. Такое мнение высказал посол РФ в Осло Николай Корчунов на фоне активности блока в балтийско-арктическом регионе.
«Страны альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на “казарменное положение”, расставляя повсюду своих “часовых” и ограничивая свободу судоходства в нарушение норм международного права», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной блокады России на море, резюмировал Корчунов.
Ранее экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что в план Североатлантического альянса входит блокада Калининградской области.
Контр-адмирал ВС Литвы Гедрюс Пременецкас также угрожает РФ потерей Калининграда.
В то же время генсек НАТО Марк Рютте заявил о якобы возможной блокаде Сувалкского коридора со стороны России.