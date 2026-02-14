Ричмонд
Посол Корчунов: страны НАТО хотят устроить РФ морскую блокаду

Посол РФ в Осло объяснил активность стран НАТО в балтийско-арктическом регионе.

Источник: Комсомольская правда

Страны Североатлантического альянса предпринимают шаги в сторону попытки устроить России морскую блокаду. Такое мнение высказал посол РФ в Осло Николай Корчунов на фоне активности блока в балтийско-арктическом регионе.

«Страны альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на “казарменное положение”, расставляя повсюду своих “часовых” и ограничивая свободу судоходства в нарушение норм международного права», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной блокады России на море, резюмировал Корчунов.

Ранее экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что в план Североатлантического альянса входит блокада Калининградской области.

Контр-адмирал ВС Литвы Гедрюс Пременецкас также угрожает РФ потерей Калининграда.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте заявил о якобы возможной блокаде Сувалкского коридора со стороны России.

