Зеленскому пришлось извиняться из-за понижения статуса встреч с Россией

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский понизил статус встреч Киева с Россией и США по украинскому урегулированию, назвав их «техническими», после чего ему пришлось извиняться перед своей делегацией.
«Что сделали американцы, что сделала команда (спецпредставителей США — ред.) Джареда (Кушнера — ред.) и Стива (Уиткоффа — ред.), команда (президента США Дональда — ред.) Трампа — подтолкнула русских к трехсторонним переговорам на “техническом уровне”. Извиняюсь перед своей командой — может, они здесь или их друзья, но я сказал “технический уровень”, — сказал Зеленский в интервью изданию Politico, говоря о переговорах в Абу-Даби.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23−24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.