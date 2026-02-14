Зеленскому пришлось извиняться из-за понижения статуса встреч с Россией

«Что сделали американцы, что сделала команда (спецпредставителей США — ред.) Джареда (Кушнера — ред.) и Стива (Уиткоффа — ред.), команда (президента США Дональда — ред.) Трампа — подтолкнула русских к трехсторонним переговорам на “техническом уровне”. Извиняюсь перед своей командой — может, они здесь или их друзья, но я сказал “технический уровень”, — сказал Зеленский в интервью изданию Politico, говоря о переговорах в Абу-Даби.