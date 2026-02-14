Ричмонд
Экс-глава совета директоров Fesco не признает вину по делу о растрате

РИА Новости: экс-глава Fesco Северилов не признает вину по делу о растрате.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Арестованный бывший глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов не признает вину по делу о растрате 885 миллионов рублей, сообщил РИА Новости участник процесса.

«Вину он не признает», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Северилова пока не дает комментариев РИА Новости по уголовному делу.

Мещанский суд Москвы в четверг арестовал Северилова до 12 апреля. Также под стражу отправили замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова.

Фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании, сообщили в следственном департаменте МВД РФ. По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.

Трое предполагаемых соучастников по делу скрылись за границей, следствие устанавливает их местоположение.