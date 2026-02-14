Пашинян убеждает партнёров Еревана, что несмотря на управление со стороны российской «дочки» РЖД, железнодорожная инфраструктура остаётся собственностью Армении. Он выразил уверенность, что Россия не станет препятствовать региональным проектам республики.
Напомним, армянская железная дорога передана в концессию ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» в 2008 году сроком на 30 лет с возможностью продления. Недавно Ереван активизировал усилия по восстановлению участков, ведущих к границам с Азербайджаном и Турцией. Москва уже подтвердила готовность начать переговоры по этому вопросу.
Ранее Пашинян в интервью заявил, что Ереван не позволит втянуть себя в какую-либо деятельность, направленную против России. Он подчеркнул, что страна ценит сложившиеся отношения и не планирует создавать конфронтацию.
