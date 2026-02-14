Эксперт Дмитриев сказал, каким будет ответ КНДР на провокацию Сеула с БПЛА

Автор биографии Ким Ир Сена в серии ЖЗЛ Андрей Дмитриев сказал aif.ru, каким может быть ответ КНДР в связи с вторжением в воздушное пространство страны БПЛА, запущенных с территории Южной Кореи, если подобные случаи повторятся.
Как сообщалось, министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён 10 февраля официально выразил сожаление в связи с инцидентом, связанным с вторжением беспилотника в воздушное пространство КНДР.
Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, в свою очередь, назвала данное заявление «разумным решением и обнадеживающим шагом». Однако при этом призвала южнокорейские власти не ограничиваться выражением сожаления в попытке преодолеть вызванный ими кризис, а незамедлительно принять гарантированные меры, обеспечивающие последовательное предотвращение повторения серьезных нарушений суверенитета КНДР, включая вторжение в воздушное пространство страны.
Ким Ё Чжон предупредила Сеул: в случае повторения подобных действий Пхеньян примет жесткие ответные меры.
«Было несколько эпизодов с беспилотниками, и сейчас ведется расследование. Есть подозрение, что к последнему случаю причастно окружение бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля (осужден на пять лет тюрьмы). Нынешний официальный Сеул всячески открещивается от причастности к провокации, оправдывается, что это сделали частные лица. Пхеньян же заявляет, что им неважно, кто запустил беспилотник — государство или частное лицо. Главное, чтобы это больше не повторялось», — отметил Дмитриев.
Эксперт констатировал, если такие инциденты будут продолжаться, в КНДР, вероятно, сдержат обещание и примут ответные меры.
«Они могут, например, отправить свои беспилотники. Подобная ситуация уже возникала, когда с территории Южной Кореи запускались воздушные шары с листовками. В ответ северокорейцы отправили на юг шары с мусором, и инцидент быстро прекратился», — сказал Дмитриев.
Эксперт обозначил, что нынешняя администрация Республики Корея стремится наладить отношения с КНДР, заявляя о готовности к диалогу и сотрудничеству, поэтому провокации именно властям делать ни к чему.
«Сеул беспокоит военное сотрудничество России и КНДР, особенно в сфере беспилотников, они видят значительный прогресс в производстве БПЛА у Северной Кореи, который, вероятно, связан с российским влиянием. Ким Чен Ын сделал ставку на РФ после начала СВО в 2022 году. В текущих условиях возобновление диалога между двумя Кореями маловероятно. Южной Корее сложно предложить что-то новое», — отметил Дмитриев.
При этом эксперт напомнил, что Ким Чен Ын еще в 2017 году после испытания водородной бомбы стремился наладить отношения с США и с соседями, вел переговоры, но эти попытки не увенчались успехом.
«Сейчас Южная Корея продолжает требовать от КНДР отказаться от ядерной программы. Однако это кажется нереалистичным, учитывая, что Пхеньян успешно реализовал эту программу. Ким Чен Ын не сумасшедший, чтобы это делать. Поэтому перспективы для диалога кажутся сомнительными. Ситуация остаётся напряжённой. Северная Корея хочет, чтобы её просто оставили в покое», — подытожил Дмитриев.
Ранее военные КНДР сообщили, что беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Республики Корея, нарушили воздушное пространство страны 27 сентября 2025 года и 4 января 2026 года. В Сеуле первоначально отрицали причастность к произошедшему и инициировали расследование. По его результатам трем гражданским лицам были предъявлены обвинения в связи с предполагаемой ролью в данном инциденте.
