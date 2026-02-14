Эксперт Дмитриев сказал, каким будет ответ КНДР на провокацию Сеула с БПЛА

«Было несколько эпизодов с беспилотниками, и сейчас ведется расследование. Есть подозрение, что к последнему случаю причастно окружение бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля (осужден на пять лет тюрьмы). Нынешний официальный Сеул всячески открещивается от причастности к провокации, оправдывается, что это сделали частные лица. Пхеньян же заявляет, что им неважно, кто запустил беспилотник — государство или частное лицо. Главное, чтобы это больше не повторялось», — отметил Дмитриев.