Журналист рассказал, что случилось со Стуббом после слов о поражении России

Журналист Боуз раскритиковал Стубба за слова о России в Мюнхене.

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х президента Финляндии Александра Стубба за слова о якобы победе Украины.

«Психическое расстройство под названием “Украина побеждает” распространяется в Мюнхене так же быстро, как вспышка диареи в украинском парламенте. У финского Стубба тоже наблюдается тяжелый случай вербальной диареи», — сыронизировал он.

Накануне, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в украинском конфликте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта. Как подчеркивал президент, бойцы освобождают территории «квадратными километрами».

Глава государства также неоднократно выражал уверенность в том, что все цели СВО, поставленные перед российской армией, будут выполнены.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.

