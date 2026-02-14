Стармер: Европа должна уйти от зависимости от США в вопросах обороны

Глава правительства подчеркивает, что безопасность Великобритании и остальной Европы тесно взаимосвязаны, а опыт последних десятилетий подтверждает необходимость более тесной координации. Он выступает за усиление европейского компонента в рамках НАТО и считает, что союзникам стоит стремиться к более справедливому распределению ответственности и ресурсов, не отказываясь при этом от трансатлантического партнерства.