Стармер: Европа должна уйти от зависимости от США в вопросах обороны

Стармер призвал европейские страны активнее развивать собственные оборонные возможности.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Кир Стармер в подготовленной речи для Мюнхенской конференции по безопасности призывает европейские страны активнее развивать собственные оборонные возможности и укреплять сотрудничество друг с другом.

По его мнению, государствам Европы следует снижать зависимость от США в вопросах безопасности и выстраивать более сбалансированную систему взаимодействия, основанную на региональной ответственности.

Глава правительства подчеркивает, что безопасность Великобритании и остальной Европы тесно взаимосвязаны, а опыт последних десятилетий подтверждает необходимость более тесной координации. Он выступает за усиление европейского компонента в рамках НАТО и считает, что союзникам стоит стремиться к более справедливому распределению ответственности и ресурсов, не отказываясь при этом от трансатлантического партнерства.

Стармер также обращает внимание на внутренние политические вызовы и необходимость общественного консенсуса по вопросам безопасности. Он предупреждает, что крайние политические силы могут использовать простые и радикальные решения для усиления своих позиций, в том числе продвигая более мягкий подход к России и критикуя роль НАТО.

По его оценке, для реализации долгосрочных стратегических решений Европе важно сохранить единство и устойчивость перед внешними и внутренними вызовами.

Ранее Стармер заявил о желании возобновить провалившиеся переговоры о доступе британской стороны к оборонному фонду ЕС Security Action for Europe.

