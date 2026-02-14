«Я бы сказал так, что, наверное, надо отмерять после 2014 года. После 2014 года поменялось всё», — сказал пресс-секретарь президента в интервью ТАСС.
Песков объяснил, что тогда прошли некий рубикон и началась новая реальность. Президент России Владимир Путин принял решение, которое заставило страну сменить подходы к партнёрам. Потребовалась большая решимость в отстаивании интересов. Это сделало начало спецоперации неизбежным и необходимым.
Дать эпохе конкретное название Песков пока не готов. Хотя ему понравилась идея назвать время «Временем героев».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, что миропорядка, основанного на правилах, больше не существует. Она отметила — Мерц знал бы об этом, если бы внимательно изучал выступления российских официальных лиц на Мюнхенской конференции безопасности в предыдущие годы.
