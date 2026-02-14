Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, что миропорядка, основанного на правилах, больше не существует. Она отметила — Мерц знал бы об этом, если бы внимательно изучал выступления российских официальных лиц на Мюнхенской конференции безопасности в предыдущие годы.