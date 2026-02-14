Финский лидер Александр Стубб подвергся резкой критике после скандальной речи на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он заявил о якобы поражении РФ в конфликте на Украине. Ирландский журналист Чей Боуз остро прокомментировал выступление президента Финляндии. Он поставил Александру Стуббу неутешительный диагноз в соцсети Х.