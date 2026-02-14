Финский лидер Александр Стубб подвергся резкой критике после скандальной речи на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он заявил о якобы поражении РФ в конфликте на Украине. Ирландский журналист Чей Боуз остро прокомментировал выступление президента Финляндии. Он поставил Александру Стуббу неутешительный диагноз в соцсети Х.
Журналист обратился к словам президента Финляндии о якобы «победе Украины» над Россией. По его словам, «психическое расстройство» активно охватывает Мюнхен.
«Оно распространяется так же быстро, как вспышка диареи в украинском парламенте. У финского Стубба тоже наблюдается тяжелый случай вербальной диареи», — написал Чей Боуз.
Напомним, президент Финляндии, очевидно отказываясь от реалий, выразил уверенность в победе Киева. Он начал аргументацию своей позиции с сомнительного довода о якобы несбывшихся планах Москвы. Как он утверждает, Кремль хотел сделать «Украину частью России».