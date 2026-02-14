Рютте: Вашингтон направит Киеву вооружений на 15 млрд долларов в 2026 году

Поставки будут осуществляться в рамках новой схемы: Вашингтон продаёт оружие европейским союзникам по альянсу, а те оплачивают его и передают Киеву. Рютте пояснил, что в пакет войдут как летальные, так и нелетальные средства.
Ранее лидеры Евросоюза согласовали выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на два года. Европейский парламент во вторник, 10 февраля, утвердил экстренную процедуру для внесения изменений в многолетний бюджет Евросоюза, что позволит начать процесс выделения кредита Киеву.
