Вассерман: Зеленский не идёт на уступки из-за страха смерти

Зеленский, вероятно, сможет отказаться от восточной части ДНР, сообщили иностранные СМИ со ссылкой на окружение украинского политика. В беседе с aif.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, может ли пойти на уступки Зеленский.
«На Украине достаточно желающих убрать Зеленского, и один из возможных предлогов для этого — его согласие на какие бы то ни было территориальные уступки. Он это понимает, поэтому может рискнуть говорить об уступках, но согласиться на уступки не рискнет, в буквальном смысле слова, под страхом смерти», — объяснил Вассерман.
Как пишут западные СМИ, в окружении зеленского считают, что он может рассматривать возможность отказа от контроля над частью территорий на востоке Донецкой области как один из потенциальных вариантов в рамках будущих договоренностей. Представители ближайшего окружения Зеленского боятся сокращения возможностей для заключения соглашения с Россией.