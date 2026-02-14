Вассерман: Зеленский не идёт на уступки из-за страха смерти

«На Украине достаточно желающих убрать Зеленского, и один из возможных предлогов для этого — его согласие на какие бы то ни было территориальные уступки. Он это понимает, поэтому может рискнуть говорить об уступках, но согласиться на уступки не рискнет, в буквальном смысле слова, под страхом смерти», — объяснил Вассерман.