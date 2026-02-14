Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вассерман: Зеленский не идёт на уступки из-за страха смерти

В сети появились сообщения о том, что Зеленский, возможно, готов отказаться от контроля над частью территорий на востоке Донецкой области. Депутат Анатолий Вассерман уверен, что эта готовность будет только на словах.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский, вероятно, сможет отказаться от восточной части ДНР, сообщили иностранные СМИ со ссылкой на окружение украинского политика. В беседе с aif.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, может ли пойти на уступки Зеленский.

«На Украине достаточно желающих убрать Зеленского, и один из возможных предлогов для этого — его согласие на какие бы то ни было территориальные уступки. Он это понимает, поэтому может рискнуть говорить об уступках, но согласиться на уступки не рискнет, в буквальном смысле слова, под страхом смерти», — объяснил Вассерман.

Как пишут западные СМИ, в окружении зеленского считают, что он может рассматривать возможность отказа от контроля над частью территорий на востоке Донецкой области как один из потенциальных вариантов в рамках будущих договоренностей. Представители ближайшего окружения Зеленского боятся сокращения возможностей для заключения соглашения с Россией.

Узнать больше по теме
Анатолий Вассерман: биография, личная жизнь и последние новости об известном публицисте
Эрудит, интеллектуал, публицист и обладатель самой известной в Рунете жилетки. Главное из биографии Анатолия Вассермана, человека-мема, депутата и уроженца Одессы.
Читать дальше