BZ: конфликт Орбана и Зеленского помешает Украине вступить в ЕС

Зеленский ранее заявил, что Украина должна сделать «все возможное для того, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС к 2027 году». Он добавил, что это должно быть указано в соглашении об урегулировании конфликта на Украине, которое он хотел бы подписать с лидерами США, России и Европы. В противном случае, утверждал Зеленский, «Россия сделает все, чтобы заблокировать этот процесс».