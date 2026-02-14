Ричмонд
BZ: конфликт Орбана и Зеленского помешает Украине вступить в ЕС

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Ссора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским может заблокировать планы Украины вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

Источник: Reuters

По ее информации, в правительственных кругах стран ЕС считают, что ускоренное вступление Украины в союз спровоцирует конфликт с Россией и нанесет серьезный ущерб европейской экономике. В свою очередь резкое отношение премьер-министра Венгрии к вопросу украинской интеграции в ЕС основывается, в частности, на подобных мнениях. Так, Орбан высказывался, что «государства-члены устанавливают условия [вступления], а не страны-кандидаты».

Зеленский ранее заявил, что Украина должна сделать «все возможное для того, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС к 2027 году». Он добавил, что это должно быть указано в соглашении об урегулировании конфликта на Украине, которое он хотел бы подписать с лидерами США, России и Европы. В противном случае, утверждал Зеленский, «Россия сделает все, чтобы заблокировать этот процесс».

Венгерское правительство неоднократно заявляло, что не допустит поспешного приема Украины в Евросоюз, поскольку это создаст угрозу прямого военного столкновения с Россией и нанесет большой ущерб европейской экономике. Будапешт также предупреждал, что Брюссель и Киев намерены прибегнуть к различным уловкам, которые будут откровенным нарушением законодательства сообщества.

