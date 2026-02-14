Рябков исключил трансформацию БРИКС в военный союз

По его словам, БРИКС не является военным союзом и никогда не задумывался как организация коллективной безопасности с обязательствами по взаимной военной помощи. Дипломат отметил, что никаких планов по превращению объединения в структуру военного характера не существует.
Рябков также прокомментировал недавние военно-морские учения в ЮАР, в которых участвовали страны БРИКС. Он пояснил, что государства принимали участие в национальном качестве, а сами манёвры не были мероприятием объединения.
Кроме того, замглавы МИД ответил на вопрос ТАСС о возможности БРИКС обеспечивать безопасность танкеров стран-участниц. По его оценке, у объединения на данный момент нет материальных возможностей для такой задачи. Речь может идти лишь об усовершенствовании логистики и повышении защищённости от санкций, тогда как вопросы военной безопасности должны решаться иными инструментами.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о якобы массовом выходе стран из БРИКС после угрозы американских пошлин. По его словам, государства испугались давления Вашингтона и решили отказаться от участия в объединении. Однако на практике ни одна страна с момента создания БРИКС его не покинула.
