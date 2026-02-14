Рябков исключил трансформацию БРИКС в военный союз

Кроме того, замглавы МИД ответил на вопрос ТАСС о возможности БРИКС обеспечивать безопасность танкеров стран-участниц. По его оценке, у объединения на данный момент нет материальных возможностей для такой задачи. Речь может идти лишь об усовершенствовании логистики и повышении защищённости от санкций, тогда как вопросы военной безопасности должны решаться иными инструментами.