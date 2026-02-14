TNI: Польша и Литва хотят создать совместный полигон в Сувалкском коридоре

Трансграничный учебный полигон Польши и Литвы может быть создан неподалёку от российской Калининградской области. Две страны НАТО планируют сделать это, чтобы превратить Сувалкский коридор в «форпост НАТО», пишет издание The National Interest.
Сообщалось, что именно Литва была инициатором создания форпоста на этой территории.
Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что захват Сувалкского коридора, якобы планируемый РФ, является любимой страшилкой НАТО, которую альянс использует для укрепления своего восточного фланга.
При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал генсека НАТО Марка Рютте не бросаться угрозами о неком «сокрушительном ответе» России в случае попытки блокады Сувалкского коридора в адрес крупнейшей ядерной державы.
Сувалкский коридор — участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии, в случае блокады которого Литва окажется в сухопутной изоляции от партнёров по НАТО.