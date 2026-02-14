Ричмонд
Посол Корчунов заявил о планах НАТО устроить России морскую блокаду

Страны НАТО разрабатывают планы частичной или полной морской блокады России. Цель — установить контроль над балтийско-арктическим регионом. Об этом заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

Источник: Life.ru

Страны Североатлантического альянса, включая Норвегию, переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломата. Посол отметил, что об этом свидетельствуют операции «Балтийский часовой», «Восточный часовой» и «Арктический часовой».

Корчунов подчеркнул, что действия НАТО ограничивают свободу судоходства. Это нарушает нормы международного права.

Ранее Североатлантический альянс запустил миссию «Арктический страж». Она направлена на усиление присутствия НАТО в регионе. Но политологи сомневаются, что Запад сможет составить реальную конкуренцию России в Арктике.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

