Посол Корчунов заявил о планах НАТО устроить России морскую блокаду

Страны Североатлантического альянса, включая Норвегию, переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломата. Посол отметил, что об этом свидетельствуют операции «Балтийский часовой», «Восточный часовой» и «Арктический часовой».
Корчунов подчеркнул, что действия НАТО ограничивают свободу судоходства. Это нарушает нормы международного права.
Ранее Североатлантический альянс запустил миссию «Арктический страж». Она направлена на усиление присутствия НАТО в регионе. Но политологи сомневаются, что Запад сможет составить реальную конкуренцию России в Арктике.
