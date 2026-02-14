Швейцарские часы запущены: о чем договорятся в Женеве РФ, США и Украина

Через несколько дней, 17 и 18 февраля, в швейцарской Женеве состоятся решающие трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Встреча пройдет с участием делегаций России, Украины и Соединенных Штатов. Выбор площадки и состав участников уже вызвали широкий резонанс в политических кругах, а эксперты объяснили, почему именно этот европейский город стал центром притяжения для дипломатов и чего ждать от предстоящего диалога на фоне годовщины начала СВО.
Нейтральная гавань: почему Женева лучше Майами и Абу-Даби.
Долгое время обсуждались различные варианты мест для проведения встречи — от шумного американского Майами до экзотического Абу-Даби. Однако окончательный выбор пал на Женеву. Это решение не случайно и имеет глубокое историческое обоснование.
Как пояснил в беседе с aif.ru политолог-американист Константин Блохин, Швейцария на протяжении веков придерживается принципов нейтралитета.
«Швейцария исторически позиционирует себя как нейтральное государство. Хотя там в последнее время тоже были претензии. Но большую часть своей истории Швейцария все-таки нейтральна. Страна расположена в центре Европы, но все равно позиционирует себя как нейтральное в контексте Украины государство», — отметил эксперт.
Именно этим статусом обусловлен выбор Женевы в качестве площадки для переговоров. Предыдущий раунд консультаций прошел в Абу-Даби 4−5 февраля, однако новая встреча обещает быть более судьбоносной, учитывая приближение важной исторической даты.
Дипломатический тяжеловес: почему Мединский снова ведет переговоры.
Российскую делегацию на предстоящих переговорах вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Это решение продиктовано не только его богатым опытом, но и предпочтениями западных партнеров.
Константин Блохин подчеркивает, что Мединский уже имеет наработанный опыт общения с западными коллегами. Он возглавлял делегацию еще в 2022 году, а также участвовал в возобновленном раунде стамбульских встреч 2025 года.
«Мединский в этом плане уже человек опытный, он неоднократно вел переговоры с западными партнерами. Да и американцы склонны к постоянству в этом плане. От них спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обычно ведут переговоры. И Трамп не меняет их», — пояснил политолог.
Таким образом, состав переговорщиков демонстрирует взаимное стремление сторон к сохранению преемственности дипломатического процесса.
Дата с историей: возможны ли сенсационные заявления.
Особое значение переговорам 17−18 февраля придает их близость к 24 февраля — дате начала специальной военной операции. По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, этот фактор может спровоцировать громкие заявления.
«Вряд ли на этой встрече будут обсуждать что-то новое. Все будет то же самое. Однако с учетом приближения 24 февраля — даты начала специальной военной операции, которая пытается прорвать фронт цинизма и враждебности — возможны различные заявления и рассуждения на эту тему. Посмотрим, надо быть более серьезными в подходах к этим вопросам, иначе мы все утопим в том, что называется public relations, то есть в исключительно медийных экзерсисах, которые никуда не приведут», — отметил сенатор.
В то время как западная пресса, в частности Politico, со ссылкой на источники уже намекает на «позитивные сдвиги», российские политики призывают к осторожности.
Игра в наперстки: Карасин раскритиковал ажиотаж вокруг встречи.
Григорий Карасин в разговоре с aif.ru жестко оценил информационную шумиху, которая развернулась вокруг определения места и даты переговоров. По его мнению, постоянные утечки в СМИ о возможных площадках (от Вашингтона до Абу-Даби) лишь дискредитируют серьезный дипломатический процесс.
«Американцы, по-моему, всегда настроены на позитивные сдвиги. Важно только, чтобы эти позитивные сдвиги совпадали с восприятием других участников переговоров, прежде всего, российской стороны. Кроме того, вся эта игра с датами и местами переговоров уже принимает какой-то трагический или даже трагикомический характер. Потому что уже не в первый раз, кто-то говорит о Вашингтоне, кто-то — о еще одной встрече в Абу-Даби, кто-то говорит о президентской встрече. Все это политическая игра, рассчитанная на восприятие людьми, которые падки на сенсации», — заявил сенатор.
Карасин подчеркнул, что подобные вопросы должны решаться в закрытом и официальном ключе, без излишней шумихи в прессе. Он добавил, что договариваться о столь серьезных вещах через СМИ — удел либо наивных людей, либо недобросовестных политиков.
«Это необходимо обсуждать в режиме двусторонних контактов, принимать решение о месте и дате встречи необходимо именно так. Через средства массовой информации о встречах договариваются либо наивные люди, либо жулики от политики. Это должны хорошо запомнить Зеленский и некоторые наши европейские “друзья”», — резюмировал он.
Напомним, ранее в Кремле Дмитрий Песков официально подтвердил подготовку к новому раунду переговоров. Учитывая состав участников и место проведения, мир замер в ожидании, сможет ли Женева стать не просто нейтральной территорией, а местом рождения нового мирного плана.