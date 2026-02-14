Швейцарские часы запущены: о чем договорятся в Женеве РФ, США и Украина

«Американцы, по-моему, всегда настроены на позитивные сдвиги. Важно только, чтобы эти позитивные сдвиги совпадали с восприятием других участников переговоров, прежде всего, российской стороны. Кроме того, вся эта игра с датами и местами переговоров уже принимает какой-то трагический или даже трагикомический характер. Потому что уже не в первый раз, кто-то говорит о Вашингтоне, кто-то — о еще одной встрече в Абу-Даби, кто-то говорит о президентской встрече. Все это политическая игра, рассчитанная на восприятие людьми, которые падки на сенсации», — заявил сенатор.