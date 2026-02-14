Главная дочь: эксперт раскрыл правду о наследнице Ким Чен Ына

Чтобы понять, возможно ли восхождение Ким Чжу Э сейчас, стоит взглянуть на историю правящей династии. Андрей Дмитриев напоминает хронологию смены власти: Ким Ир Сен начал вводить в политику своего сына Ким Чен Ира лишь в середине 1960-х, когда наследнику было уже за двадцать. Точно так же поступал и Ким Чен Ир: Ким Чен Ын появился в структурах власти в 2009—2010 годах, будучи взрослым человеком (ему тогда было под 30).