Главная дочь: эксперт раскрыл правду о наследнице Ким Чен Ына

Вокруг Северной Кореи вновь накаляется информационная повестка. Южнокорейская разведка (NIS) заявила, что юная дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, якобы проходит «этап практического утверждения» в качестве будущей правительницы Страны утренней свежести. Однако востоковеды призывают не спешить с выводами. Автор биографии Ким Ир Сена, эксперт Андрей Дмитриев в эксклюзивном комментарии оценил реальное положение вещей и объяснил, зачем на самом деле Сеул запустил этот слух именно сейчас.
Зачем Южная Корея заговорила о дочери северокорейского лидера?
Информация о том, что 13−14-летняя Ким Чжу Э готовится занять место отца, мгновенно разлетелась по мировым СМИ после доклада Национальной разведывательной службы Республики Корея. Однако, по словам Андрея Дмитриева, называть это разведданными можно с большой натяжкой.
«Говорить о том, что официально Ким Чжу Э назначат сейчас преемницей, не приходится. Это фантазии южнокорейских спецслужб в преддверии девятого съезда Трудовой партии Кореи, который пройдёт во второй половине февраля. Поэтому и делаются такие вбросы», — заявил Дмитриев.
По мнению эксперта, медийный шум вокруг девочки-подростка — это хорошо спланированная информационная операция. С 2022 года Ким Чжу Э действительно часто появляется на публике: она сопровождает отца на военных учениях, запусках ракет, посещает мавзолей и даже сажала деревья вместе с родителями в честь памяти корейцев, помогавших российским военным. Но это, подчеркивает эксперт, часть имиджа самого Ким Чен Ына.
«Это может быть частью его образа как вождя и отца нации… Поэтому особенно южнокорейской разведке я бы здесь не доверял. Тем более что от них регулярно исходят фейки относительно самых разных событий, связанных с Северной Кореей», — акцентирует Дмитриев.
Традиции династии: когда в КНДР реально передают власть?
Чтобы понять, возможно ли восхождение Ким Чжу Э сейчас, стоит взглянуть на историю правящей династии. Андрей Дмитриев напоминает хронологию смены власти: Ким Ир Сен начал вводить в политику своего сына Ким Чен Ира лишь в середине 1960-х, когда наследнику было уже за двадцать. Точно так же поступал и Ким Чен Ир: Ким Чен Ын появился в структурах власти в 2009—2010 годах, будучи взрослым человеком (ему тогда было под 30).
«Поэтому еще раз отмечу: говорить о том, что девочку 13−14 лет официально назначат преемницей, преждевременно и странно. Да и формально процедура такая не прописана», — сказал востоковед.
Тем не менее, полностью исключать политического будущего для Ким Чжу Э нельзя. За последние годы роль женщин в северокорейской иерархии значительно выросла. Дмитриев обращает внимание на ключевые фигуры: пост министра иностранных дел занимает Чхве Сон Хи, а сестра лидера, Ким Ё Чжон, является одним из главных идеологов и «рупоров» режима.
«В теории дочь Ким Чен Ына может впоследствии стать его преемницей. Это вполне вероятно. У Ким Чжу Э есть политическое будущее, но на каком именно посту, покажет время. Сначала нужно дождаться, пока она станет совершеннолетней», — резюмирует эксперт.
Дроны, мусор и ядерная программа: провокации Сеула и реакция Пхеньяна.
Помимо династических интриг, эксперт прокомментировал и текущую военную напряженность на полуострове. На фоне слухов о преемнице произошел реальный инцидент с вторжением южнокорейских беспилотников в воздушное пространство КНДР.
Сеул поспешил выразить сожаление, но сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала это лишь «обнадеживающим шагом», потребовав гарантий, что провокации не повторятся. Дмитриев пояснил, что Пхеньяну, по большому счету, не важно, кто именно запустил дрон — военные или частные лица.
«Если такие инциденты будут продолжаться, в КНДР, вероятно, сдержат обещание и примут ответные меры. Они могут, например, отправить свои беспилотники. Подобная ситуация уже возникала, когда с территории Южной Кореи запускались воздушные шары с листовками. В ответ северокорейцы отправили на юг шары с мусором, и инцидент быстро прекратился», — напомнил эксперт.
По словам Дмитриева, нынешняя администрация Южной Кореи сейчас в сложном положении. Сеул обеспокоен военным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна, особенно в сфере беспилотных технологий, где КНДР демонстрирует прогресс, и поэтому стремится наладить отношения с соседом, заявляя о готовности к диалогу и сотрудничеству.
«Южная Корея также продолжает требовать от КНДР отказаться от ядерной программы. Однако это кажется нереалистичным, учитывая, что Пхеньян успешно реализовал эту программу. Ким Чен Ын не сумасшедший, чтобы от не отказываться. Поэтому перспективы для диалога кажутся сомнительными. Ситуация остаётся напряжённой. Северная Корея хочет, чтобы её просто оставили в покое», — подытожил Дмитриев.