Зеленский заявил о сигналах США об уступках Украины вместо России

США подают сигналы Украине, что на уступки между должен прийти Киев, а не Москва. На это пожаловался Владимир Зеленский в интервью изданию Politico.

Источник: Life.ru

«Они говорят: “Послушайте, сейчас время компромиссов. Вы можете сделать несколько шагов вперёд”. Мы и так пошли на множество компромиссов», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима назвал такую позицию неправильной. Он призвал администрацию Трампа оказать давление на Россию для прекращения конфликта. По его словам, только Вашингтон способен это сделать.

Ранее Зеленский сообщал, что основная тема следующего раунда переговоров между Россией и Украиной будет касаться территорий. США предлагают организовать свободную экономическую зону в Донбассе в качестве буфера.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

