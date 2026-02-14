Политолог Соскин заявил, что решения РФ по переговорам сорвали планы Киева

Соскин также заявил, что Мединский, являясь практичным человеком, не позволит украинской стороне затягивать переговоры и сможет обеспечить их проведение в конструктивном формате. Он добавил, что считает это позитивным сигналом, поскольку появится возможность оперативно приступить к обсуждению по существу без искажений информации, чтобы прийти к мирным договоренностям.