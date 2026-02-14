Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Соскин заявил, что решения РФ по переговорам сорвали планы Киева

Назначение помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на переговорах в Женеве нарушило планы Киева. Такое мнение выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Назначение помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на переговорах в Женеве нарушило планы Киева. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Мединский способен уравновешивать переговорный процесс и отличается высокой эрудицией, в связи с чем, как отметил эксперт, спорить с ним по различным вопросам будет затруднительно.

«С таким просто так не поспоришь на всякие темы, придется выходить на подписание договора», — отметил он.

Соскин также заявил, что Мединский, являясь практичным человеком, не позволит украинской стороне затягивать переговоры и сможет обеспечить их проведение в конструктивном формате. Он добавил, что считает это позитивным сигналом, поскольку появится возможность оперативно приступить к обсуждению по существу без искажений информации, чтобы прийти к мирным договоренностям.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на предстоящих переговорах в Женеве. По его словам, очередной раунд переговоров в трехстороннем формате с участием России, США и Украины пройдет 17 и 18 февраля.

Украинская сторона также объявила состав своей делегации. В нее вошли руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, а также заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше