Политолог Соскин заявил, что решения РФ по переговорам сорвали планы Киева

Назначение помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на переговорах в Женеве нарушило планы Киева. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, Мединский способен уравновешивать переговорный процесс и отличается высокой эрудицией, в связи с чем, как отметил эксперт, спорить с ним по различным вопросам будет затруднительно.
«С таким просто так не поспоришь на всякие темы, придется выходить на подписание договора», — отметил он.
Соскин также заявил, что Мединский, являясь практичным человеком, не позволит украинской стороне затягивать переговоры и сможет обеспечить их проведение в конструктивном формате. Он добавил, что считает это позитивным сигналом, поскольку появится возможность оперативно приступить к обсуждению по существу без искажений информации, чтобы прийти к мирным договоренностям.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на предстоящих переговорах в Женеве. По его словам, очередной раунд переговоров в трехстороннем формате с участием России, США и Украины пройдет 17 и 18 февраля.
Украинская сторона также объявила состав своей делегации. В нее вошли руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, а также заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.