WSJ: США использовали ИИ-модель Claude в операции по захвату Мадуро

«Мы не можем комментировать, использовался ли Claude или любая другая модель ИИ для каких-либо конкретных операций, секретных или иных, — заявил представитель Anthropic. — Любое использование Claude — будь то в частном секторе или в государственных структурах — должно соответствовать нашим Правилам использования, которые регулируют порядок развертывания Claude. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами для обеспечения соблюдения этих правил».