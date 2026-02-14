Ричмонд
Ilta-Sanomat: Стубб попал в скандал на конференции в Мюнхене

Президент Финляндии вступил в перепалку на панельной дискуссии в Мюнхене.

Источник: Аргументы и факты

Между финским президентом Александром Стуббом и главой Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала произошла словесная перепалка во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции, сообщает издание Ilta-Sanomat.

Поводом для резкой реакции Стубба послужило замечание Оконджо-Ивеалы о скромных, по её мнению, масштабах Финляндии на мировой арене.

«Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами», — ответил Стубб.

Как полагает автор публикации, президента могло задеть определение, данное Оконджо-Ивеалой, которая отнесла Финляндию к категории «малых и средних государств, не представляющих собой глобальную силу». В материале уточняется, что под «средней державой» в международных отношениях принято понимать страну, не дотягивающую до статуса сверхдержавы, но при этом играющую заметную и влиятельную роль в мировых делах.