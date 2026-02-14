Корчунов: Страны НАТО рассматривают возможность полной морской блокады России

Страны Североатлантического альянса (НАТО) намерены устроить полную или частичную морскую блокаду России — они предпринимают усилия для расширения контроля в балтийско-арктическом регионе. Об этом в субботу, 14 февраля, заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов.
— Страны альянса переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение», расставляя «часовых» и ограничивая свободу судоходства в нарушение норм права, — цитирует его РИА Новости.
До этого лидер США Дональд Трамп выразил желание завладеть Гренландией. По данным Bloomberg, Германия намерена создать совместную с НАТО миссию под названием «Арктический страж».
Американский политик считает, что Дании нужно «немедленно убираться» с Гренландии, поскольку «две собачьи упряжки не справятся» с обороной острова.
Кроме того, Трамп планирует ограничить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии. Такой пункт должен стать частью соглашения по статусу острова.
В Daily Mail рассказали, что президент США может предложить каждому жителю Гренландии по миллиону долларов, если население острова проголосует за присоединение к Штатам.