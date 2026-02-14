Ричмонд
Ван И в Мюнхене обсудил Украину с коллегами из Британии, Франции и Германии

Глава МИД КНР обсудил украинский кризис с европейскими министрами.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл отдельные встречи с главами дипломатических ведомств ФРГ, Великобритании и Франции на полях Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля.

Как сообщили в МИД КНР, в ходе переговоров с немецким, британским и французским министрами Йоханном Вадефулем, Иветт Купер и Жаном-Ноэлем Барро стороны, в частности, обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса.

Отмечается, что Купер и Ван И также обсудили вопрос Ирана.

Ранее стало известно, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной украинскому конфликту. Financial Times пишет, что в Европе расценили отмену встречи как сигнал об ослаблении интереса США к вовлечению ЕС в усилия по урегулированию конфликта.

