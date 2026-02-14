«Психическое расстройство под названием “Украина побеждает” распространяется в Мюнхене так же быстро, как вспышка диареи в украинском парламенте. У финского Стубба тоже наблюдается тяжёлый случай вербальной диареи», — написал он в социальной сети X.
Финский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности рассуждал о целях России и утверждал, что они не были достигнуты. Стубб заявил, что Москва якобы стремилась превратить Украину в часть «русского мира» и ослабить НАТО, однако эти планы, по его версии, провалились.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.