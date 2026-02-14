Зеленскому пришлось извиняться за слова о переговорах в Абу-Даби

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский пожаловался на сигналы из Вашингтона о необходимости уступок со стороны Киева. По его словам, США намекают, что именно Украина должна сделать «несколько шагов вперёд», а не Москва. Он назвал такую позицию неправильной и призвал администрацию Трампа усилить давление на Россию, подчеркнув, что только Вашингтон способен изменить ход конфликта.