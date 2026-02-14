Ричмонд
США и Иран назначили новый раунд переговоров по ядерной программе

США и Иран проведут новый раунд переговоров по ядерной проблеме уже на следующей неделе в Женеве. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на источники в американской администрации.

Источник: Life.ru

Делегации стран встретятся во вторник, 17 февраля, чтобы обсудить вопросы атомной программы.

«США и Иран, как ожидается, проведут во вторник в Женеве второй раунд переговоров по атому», — написал журналист в X.

Это продолжение дипломатической линии после зимнего раунда в Омане, когда стороны впервые встретились для обмена позициями.

Ранее Life.ru писал, что Пентагон готовится к возможной затяжной военной операции против Ирана. Военные США рассматривают сценарий масштабного конфликта, если дипломатия не сработает. По оценке Reuters, операция может длиться недели и стать самым серьёзным столкновением между странами за всю историю их противостояния.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

