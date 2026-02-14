США и Иран назначили новый раунд переговоров по ядерной программе

Делегации стран встретятся во вторник, 17 февраля, чтобы обсудить вопросы атомной программы.
«США и Иран, как ожидается, проведут во вторник в Женеве второй раунд переговоров по атому», — написал журналист в X.
Это продолжение дипломатической линии после зимнего раунда в Омане, когда стороны впервые встретились для обмена позициями.
Ранее Life.ru писал, что Пентагон готовится к возможной затяжной военной операции против Ирана. Военные США рассматривают сценарий масштабного конфликта, если дипломатия не сработает. По оценке Reuters, операция может длиться недели и стать самым серьёзным столкновением между странами за всю историю их противостояния.
