Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол в Берлине рассказал о расследовании по «Северным потокам» в ФРГ

Посол Нечаев: расследование по «Северным потокам» в ФРГ топчется на месте.

Источник: Комсомольская правда

Предпосылок к объективному расследованию в ФРГ взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не наблюдается, следствие топчется на месте. Такое заявление сделал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Прошло три с половиной года, однако внятных ответов на вопросы об исполнителях и заказчиках атаки на крупнейшие объекты европейской энергетической инфраструктуры по-прежнему нет», — отметил он в интервью РИА Новости.

Нечаев обратил внимание, что национальные расследования в Швеции и Дании закрыты, а немецкое следствие «топчется на месте».

По его словам, «утечки» о ходе следствия продвигают неправдоподобную версию о причастности к взрывам на «Северном потоке» группы «дайверов-любителей», якобы действовавших в одиночку. При этом Нечаев уверен, что рано или поздно все виновные будут привлечены к ответственности.

«Только, скорее всего, произойдет это уже в новых реалиях, когда текущая политическая конъюнктура, замешанная на русофобии, перестанет определяющим образом влиять на все сферы деятельности западных государств», — заключил дипломат.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться правды о подрывах «Северных потоков». По ее словам, никакие деструктивные шаги, предпринимаемые Западом, не смогут изменить позицию Москвы по данному вопросу.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше