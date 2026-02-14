Посол в Берлине рассказал о расследовании по «Северным потокам» в ФРГ

Предпосылок к объективному расследованию в ФРГ взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не наблюдается, следствие топчется на месте. Такое заявление сделал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
«Прошло три с половиной года, однако внятных ответов на вопросы об исполнителях и заказчиках атаки на крупнейшие объекты европейской энергетической инфраструктуры по-прежнему нет», — отметил он в интервью РИА Новости.
Нечаев обратил внимание, что национальные расследования в Швеции и Дании закрыты, а немецкое следствие «топчется на месте».
По его словам, «утечки» о ходе следствия продвигают неправдоподобную версию о причастности к взрывам на «Северном потоке» группы «дайверов-любителей», якобы действовавших в одиночку. При этом Нечаев уверен, что рано или поздно все виновные будут привлечены к ответственности.
«Только, скорее всего, произойдет это уже в новых реалиях, когда текущая политическая конъюнктура, замешанная на русофобии, перестанет определяющим образом влиять на все сферы деятельности западных государств», — заключил дипломат.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться правды о подрывах «Северных потоков». По ее словам, никакие деструктивные шаги, предпринимаемые Западом, не смогут изменить позицию Москвы по данному вопросу.