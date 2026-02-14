Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф и Кушнер примут участие в трёхсторонних переговорах в Женеве

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Женеву для участия в трёхсторонних переговорах с представителями России и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

«Во второй половине дня Уиткофф и Кушнер примут участие в трёхсторонних переговорах с представителями России и Украины», — говорится в публикации агентства.

Встреча в формате Россия — США — Украина состоится 17−18 февраля в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что нашу делегацию вновь возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. По данным СМИ, всего в состав делегации войдут минимум 15 человек, в том числе замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше