Уиткофф и Кушнер примут участие в трёхсторонних переговорах в Женеве

«Во второй половине дня Уиткофф и Кушнер примут участие в трёхсторонних переговорах с представителями России и Украины», — говорится в публикации агентства.
Встреча в формате Россия — США — Украина состоится 17−18 февраля в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что нашу делегацию вновь возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. По данным СМИ, всего в состав делегации войдут минимум 15 человек, в том числе замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
