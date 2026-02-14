Посол в Норвегии Корчунов: НАТО вынашивает планы морской блокады РФ

Страны НАТО, включая Норвегию, фактически вводят в балтийско-арктическом регионе «казарменное положение» и разрабатывают планы частичной или полной морской блокады России, заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов в интервью РИА Новости.
Североатлантический альянс активно развёртывает военные операции под названиями «Балтийский часовой», «Восточный часовой» и «Арктический часовой», расставляя «часовых» по всему региону и ограничивая свободу судоходства. Корчунов подчеркнул, что это противоречит нормам международного права.
По словам дипломата, страны блока вынашивают планы морской блокады России, как частичной, так и полной.
Ранее президент России Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининграда, сообщил, что такие действия приведут к невиданной эскалации конфликта.