Контратака нацполка ВСУ «Арей» под Сумами закончилась полным разгромом

ВСУ предприняли попытку контратаки в Краснопольском районе Сумской области. По данным группировки войск «Север», в операции участвовали подразделения 153-го полка «Арей».

Источник: Life.ru

Противник действовал двумя штурмовыми группами с разных направлений, однако их передвижение было заранее выявлено разведкой. После этого по позициям был нанесён комплексный огневой удар.

«Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но был заблаговременно вскрыт разведкой. Комплексным огневым поражением обе штурмовые группы уничтожены», — докладывают бойцы через страницу «Северный ветер».

Ранее ВСУ пытались установить флаг в Поповке на Сумском направлении, но не сумели зайти в село. Флаг остался в двухстах метрах от границы населённого пункта. Задача состояла в том, чтобы воткнуть флаг и снять всё на видео.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.