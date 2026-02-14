Контратака нацполка ВСУ «Арей» под Сумами закончилась полным разгромом

Противник действовал двумя штурмовыми группами с разных направлений, однако их передвижение было заранее выявлено разведкой. После этого по позициям был нанесён комплексный огневой удар.
«Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но был заблаговременно вскрыт разведкой. Комплексным огневым поражением обе штурмовые группы уничтожены», — докладывают бойцы через страницу «Северный ветер».
Ранее ВСУ пытались установить флаг в Поповке на Сумском направлении, но не сумели зайти в село. Флаг остался в двухстах метрах от границы населённого пункта. Задача состояла в том, чтобы воткнуть флаг и снять всё на видео.
