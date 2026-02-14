Европейские лидеры провели переговоры по захвату танкеров «теневого флота»: подробнее

Министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы захват танкеров, которые, как считают западные страны, могут быть связаны с российским «теневым флотом». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Как передает издание, встреча представителей десяти стран состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Авторы публикации отмечают, что такие переговоры говорят о стремлении Европы делать больше для сокращения доходов России.
Источник агентства заявил, что на переговоры прибыл глава Вооруженных сил (ВС) Великобритании Ричард Найтон. Он предложил варианты действий в отношении танкеров, в том числе проведение совместных операций по захвату.
По словам собеседника Bloomberg, на данный момент неизвестно, чем в этой истории будут заниматься США. Предполагается, что это будет координация.
Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в интервью после встречи заявил, что государства, «предоставляющие флаги судам теневого флота, должны знать, что другие страны могут принять меры». При этом он отметил, что для принятия решения нужно дополнительное обсуждение. По его словам, некоторые страны проявляют осторожность из-за риска эскалации.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему европейские страны так часто используют термин «теневой флот», который даже не существует в международном морском праве. По ее словам, таким образом политики пытаются заставить мир подчиняться их вторичным санкциям, а сам термин они просто выдумали.