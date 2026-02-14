Ричмонд
Финляндия теряет €1 млн в день без российских туристов

Разрыв связей с Россией болезненно отражается на восточных и северных регионах Финляндии, которые до 2022 года во многом жили за счёт торговли с РФ и российского турпотока. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

Дипломат привел конкретные цифры: только одна область — Южная Карелия — по подсчётам специалистов, теряет около миллиона евро в день из-за того, что лишилась российских туристов.

«Особенно болезненно ситуация сказывается на регионах востока и севера Финляндии, для которых до 2022 года торгово-экономические связи с Россией и российский туризм играли весьма важную роль», — сказал глава дипмиссии.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии начали перечислять выплаты собственникам земельных участков, которые оказались затронуты в результате строительства ограждения на границе с Россией. Компенсации получат около тысячи землевладельцев, чьи территории попали в зону реализации масштабного инфраструктурного проекта.

