Финляндия теряет €1 млн в день без российских туристов

Разрыв связей с Россией болезненно отражается на восточных и северных регионах Финляндии, которые до 2022 года во многом жили за счёт торговли с РФ и российского турпотока. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.