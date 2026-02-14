В США начался частичный шатдаун структур МВБ, пишет WP

«Значительная часть министерства внутренней безопасности исчерпала средства в субботу утром после того, как переговоры между Белым домом и демократами в конгрессе по вопросу новых ограничений для федеральных иммиграционных агентов зашли в тупик», — пишет издание.
Газета отмечает, что шатдаун охватил около 13% федеральных гражданских госслужащих.
В то же время, как пишет WP, большинству из затронутых служащих МВБ придется продолжить работу без заработной платы до разрешения кризиса.
В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января этого года. Второй шатдаун был частичным и продлился с 31 января по 3 февраля.