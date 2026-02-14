Ричмонд
В США начался частичный шатдаун структур МВБ, пишет WP

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Начался частичный шатдаун структур министерства внутренней безопасности США из-за отсутствия необходимого финансирования, сообщает газета Washington Post.

Источник: Reuters

«Значительная часть министерства внутренней безопасности исчерпала средства в субботу утром после того, как переговоры между Белым домом и демократами в конгрессе по вопросу новых ограничений для федеральных иммиграционных агентов зашли в тупик», — пишет издание.

Газета отмечает, что шатдаун охватил около 13% федеральных гражданских госслужащих.

В то же время, как пишет WP, большинству из затронутых служащих МВБ придется продолжить работу без заработной платы до разрешения кризиса.

В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января этого года. Второй шатдаун был частичным и продлился с 31 января по 3 февраля.

