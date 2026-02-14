Ричмонд
Стубб устроил перепалку с главой ВТО на Мюнхенской конференции

Президент Финляндии Александр Стубб вступил в словесную перепалку с главой ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой на Мюнхенской конференции. О неожиданном конфликте сообщило финское издание Ilta-Sanomat.

Источник: Life.ru

Причиной разногласий стали слова главы ВТО, которая отнесла Финляндию к «малым и средним государствам, не являющимся глобальной силой». Стубб болезненно отреагировал на характеристику, переведя разговор на личности.

«Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами», — парировал президент.

Ранее на Западе уличили Стубба в любви к украинской картофельной водке из-за его призывов «вооружить Украину до зубов», чтобы она могла сдерживать Россию. Кстати, в четверг Минобороны Финляндии выделило Киеву ещё 43 миллиона евро.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.