Стубб устроил перепалку с главой ВТО на Мюнхенской конференции

Причиной разногласий стали слова главы ВТО, которая отнесла Финляндию к «малым и средним государствам, не являющимся глобальной силой». Стубб болезненно отреагировал на характеристику, переведя разговор на личности.
«Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами», — парировал президент.
Ранее на Западе уличили Стубба в любви к украинской картофельной водке из-за его призывов «вооружить Украину до зубов», чтобы она могла сдерживать Россию. Кстати, в четверг Минобороны Финляндии выделило Киеву ещё 43 миллиона евро.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.