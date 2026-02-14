Стубб устроил перепалку с главой ВТО на Мюнхенской конференции

Ранее на Западе уличили Стубба в любви к украинской картофельной водке из-за его призывов «вооружить Украину до зубов», чтобы она могла сдерживать Россию. Кстати, в четверг Минобороны Финляндии выделило Киеву ещё 43 миллиона евро.