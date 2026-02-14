После раскола Запада Россия станет для других стран мира более привлекательным партнером. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, разрушение западного господства приведет к множеству хаотичных событий на международной арене. И как раз в этот момент многие начнут обращать внимание на страны БРИКС, включая РФ.
«Ничего конкретного из этого не выйдет и это сделает Россию, Китай и другие страны БРИКС более привлекательными», — заявил Дэвис.
Как считает подполковник, Европа и США до сих пор не знают, как выстраивать нормальные взаимоотношения с государствами. Хоть они и все дружно кричат о своих успехах в сотрудничестве. По его словам, тот, кто по-настоящему умеет сотрудничать — это Россия и ее партнеры. Поскольку они всегда выстраивают верную стратегию развития и долгоиграющие планы на будущее.
Прежде глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что сейчас Запад стремится сделать из ОБСЕ русофобскую организацию. Дипломат считает, что организация очень бы помогла в урегулировании кризиса на Украине. Но западные страны препятствуют этому процессу.