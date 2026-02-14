The Telegraph заявила о начале наступления ВСУ после отключения Starlink

По информации аналитиков, ВСУ предприняли действия для восстановления связности позиций на линии фронта между южным Добропольем и северной Варваровкой. На опубликованных картах отмечены бои в районах Тернуватого, Доброполья и Зализничного — вблизи границы Днепропетровской и Запорожской областей.
Кроме того, как отмечает издание, Киев усилил удары по военной инфраструктуре на территории России. В частности, сообщается о применении крылатых ракет «Фламинго», об уничтожении которых Минобороны РФ отчитывалось двумя днями ранее.
Напомним, компания SpaceX ввела ограничения на работу терминалов Starlink в зоне СВО, чтобы запретить неавторизованный доступ к спутниковой системе, которой пользовались не только ВСУ, но и Армия России. Вскоре украинские военные стали жаловаться на проблемы со связью на передовой. А взвод элитного полка ВСУ «Скала» и вовсе пропал после отключения Starlink.
