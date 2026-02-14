Латвия демонтирует 235 указателей с названиями городов Беларуси и России

В Латвии под запрет попали 235 указателей с названиями российских и белорусских населенных пунктов, сообщает news.by.
На их демонтаж выделят 120 тысяч евро. Однако, в министерстве транспорта страны заявили, что в будущем может понадобиться еще больше денег. Заменить знаки планируют до 30 сентября.
Тем временем сообщается, что Вильнюс окончательно демонтирует ЛЭП с Беларусью до 2028 года. Стоимость реконструкции подстанции в Лейпалингисе и демонтаж участка ЛЭП до Гродно превысит 4 миллиона евро.
