Латвия демонтирует 235 указателей с названиями городов Беларуси и России

В Латвии демонтируют 235 указателей с названиями городов России и Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Латвии под запрет попали 235 указателей с названиями российских и белорусских населенных пунктов, сообщает news.by.

На их демонтаж выделят 120 тысяч евро. Однако, в министерстве транспорта страны заявили, что в будущем может понадобиться еще больше денег. Заменить знаки планируют до 30 сентября.

Тем временем сообщается, что Вильнюс окончательно демонтирует ЛЭП с Беларусью до 2028 года. Стоимость реконструкции подстанции в Лейпалингисе и демонтаж участка ЛЭП до Гродно превысит 4 миллиона евро.

Прочитайте про резкую смену погоды в Беларуси из-за воздуха с Арктики: «Дождь, снег и похолодание до −20».

Еще рассказали, что белорусский богатырь Вячеслав Хоронеко дал советы, что есть и пить для сохранения здоровья и силы.

Кроме того, регистрация изменений земельных участков упрощена в Беларуси.

