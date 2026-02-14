В США удивились произошедшему на переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина «упустит отличную возможность» заключить мирное соглашение.