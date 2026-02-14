Ричмонд
Киев предлагал Санду «решить вопрос» Приднестровья: что обсуждали с президентом Молдавии

Додон: в 2022 году Украина предлагала Санду силой решить вопрос Приднестровья.

Источник: Комсомольская правда

Киев в 2022 году обсуждал с президентом Молдавии Майей Санду сценарии давления на Приднестровье. Об этом рассказал бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.

«Весной 2022 года, по моей информации, обсуждались варианты давления на Приднестровье. Украинская сторона тогда рассматривала возможность участия, если бы Молдова сама обратилась с такой просьбой», — заявил он в интервью РИА Новости.

По его словам, молдавские власти в итоге не поддержали эту инициативу.

«Это показало, насколько опасными могли быть такие инициативы для всей региональной безопасности», — добавил он.

Напомним, осенью прошлого года Санду выступила с очередным заявлением против РФ. Она заявила о необходимости избавиться от российских войск в Приднестровье. По ее словам, у Кишинева уже разработан специальный экономический план, направленный на «реинтеграцию» региона с целью убедить жителей, что уровень жизни в Молдавии значительно выше. В Кремле заявили, что Москва может только сожалеть из-за такой позиции молдавского лидера.

