Ким Чен Ын обещал вечное место в истории военным КНДР за героизм в боях с ВСУ под Курском

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что подвиг северокорейских военнослужащих в ходе операции в Курской области «будет по праву вписан в историю». Он обратился к бойцам во время инспекции строительства Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции.