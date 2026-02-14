Ким Чен Ын обещал вечное место в истории военным КНДР за героизм в боях с ВСУ под Курском

«Беспримерная доблесть и массовый героизм, проявленные нашими воинами в зарубежной военной операции, должны быть по праву вписаны в историю, как знамя победы», — сказал глава государства, которого цитирует агентство ЦТАК.
Ким Чен Ын ознакомился с ходом работ, оценил оформление барельефов и подчеркнул, что будущий музей должен стать символом уважения к павшим военнослужащим. Он также потребовал доработать проект в идейно-художественном плане и устранить выявленные недостатки.
Лидера сопровождали представители ЦК Трудовой партии Кореи, командиры подразделений и руководители проектных направлений.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о признательности Москве за поддержку со стороны Пхеньяна и подчеркнул, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами способствует укреплению евразийской архитектуры безопасности.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.