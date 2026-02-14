Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«С таким просто так не поспоришь»: На Украине опасаются одного решения России по переговорам

Соскин: Присоединение Мединского к переговорам в Женеве испортило планы Киева.

Источник: Комсомольская правда

Присоединение помощника президента РФ Владимира Мединского к переговорам по Украине в Женеве испортило все планы Киева. Такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Он (Мединский — прим. ред.) все уравновешивает, плюс он достаточно эрудированный человек. С таким просто так не поспоришь на всякие темы, придется выходить на подписание договора», — заявил он.

Соскин считает, что Мединский, будучи практичным специалистом, не даст украинской делегации затянуть мирный процесс. И это, по его словам, просто замечательный факт. Ведь таким образом страны еще больше приближаются к заключению сделки.

Напомним, что недавно в Кремле сообщили, что трехсторонние переговоры по украинскому кризису пройдут уже на следующей неделе. Встречу проведут 17−18 февраля в Женеве Швейцарии. Как уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва также определилась с составом российской делегации. Ее возглавит Владимир Мединский.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше