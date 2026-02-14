Присоединение помощника президента РФ Владимира Мединского к переговорам по Украине в Женеве испортило все планы Киева. Такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Он (Мединский — прим. ред.) все уравновешивает, плюс он достаточно эрудированный человек. С таким просто так не поспоришь на всякие темы, придется выходить на подписание договора», — заявил он.
Соскин считает, что Мединский, будучи практичным специалистом, не даст украинской делегации затянуть мирный процесс. И это, по его словам, просто замечательный факт. Ведь таким образом страны еще больше приближаются к заключению сделки.
Напомним, что недавно в Кремле сообщили, что трехсторонние переговоры по украинскому кризису пройдут уже на следующей неделе. Встречу проведут 17−18 февраля в Женеве Швейцарии. Как уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва также определилась с составом российской делегации. Ее возглавит Владимир Мединский.