«С таким просто так не поспоришь»: На Украине опасаются одного решения России по переговорам

Напомним, что недавно в Кремле сообщили, что трехсторонние переговоры по украинскому кризису пройдут уже на следующей неделе. Встречу проведут 17−18 февраля в Женеве Швейцарии. Как уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва также определилась с составом российской делегации. Ее возглавит Владимир Мединский.