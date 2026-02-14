Посол России заявил о тупике в расследовании теракта на «Северных потоках»

«С момента теракта на Балтике прошло 3,5 года, однако внятных ответов на вопросы об исполнителях и заказчиках атаки на крупнейшие объекты европейской энергетической инфраструктуры по-прежнему нет», — подчеркнул дипломат в интервью РИА «Новости».
Нечаев также обратил внимание на версии, которые появляются в публичном пространстве. По его оценке, активно продвигается гипотеза о причастности группы украинских «дайверов-любителей», якобы действовавших без внешней поддержки. Посол назвал подобную версию малоправдоподобной.
Напомним, что взрывы на российских экспортных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Сумма ущерба и стоимость восстановления оцениваются в 633 млн евро. По словам Путина к организации подрыва причастны спецслужбы США, а ЕС прекрасно известны реальные обстоятельства теракта. При этом Верховный суд ФРГ заявил, что диверсию могли организовать по заказу Украины. Москва не согласна с данными утверждениями, поскольку в операции участвовали не только украинцы.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.