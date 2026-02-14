Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол России заявил о тупике в расследовании теракта на «Северных потоках»

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не продвигается к конкретным результатам. По его словам, в Германии отсутствуют условия для по-настоящему беспристрастного разбирательства, а сам следственный процесс фактически зашёл в тупик.

«С момента теракта на Балтике прошло 3,5 года, однако внятных ответов на вопросы об исполнителях и заказчиках атаки на крупнейшие объекты европейской энергетической инфраструктуры по-прежнему нет», — подчеркнул дипломат в интервью РИА «Новости».

Нечаев также обратил внимание на версии, которые появляются в публичном пространстве. По его оценке, активно продвигается гипотеза о причастности группы украинских «дайверов-любителей», якобы действовавших без внешней поддержки. Посол назвал подобную версию малоправдоподобной.

Напомним, что взрывы на российских экспортных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Сумма ущерба и стоимость восстановления оцениваются в 633 млн евро. По словам Путина к организации подрыва причастны спецслужбы США, а ЕС прекрасно известны реальные обстоятельства теракта. При этом Верховный суд ФРГ заявил, что диверсию могли организовать по заказу Украины. Москва не согласна с данными утверждениями, поскольку в операции участвовали не только украинцы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше