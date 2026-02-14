Напомним, что взрывы на российских экспортных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Сумма ущерба и стоимость восстановления оцениваются в 633 млн евро. По словам Путина к организации подрыва причастны спецслужбы США, а ЕС прекрасно известны реальные обстоятельства теракта. При этом Верховный суд ФРГ заявил, что диверсию могли организовать по заказу Украины. Москва не согласна с данными утверждениями, поскольку в операции участвовали не только украинцы.