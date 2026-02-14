Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры России, США и Украины вышли на финальный этап

Женева является традиционной площадкой для российско-американских переговоров на высшем уровне, там же состоится очередной этап урегулирования украинского конфликта — на этот раз финальный, — полагает доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

Появление в переговорном процессе Владимира Мединского эксперт расценил как сигнал, что консультации между представителями спецслужб по практическим вопросам — механизмам безопасности, разграничению и контролю вдоль линии фронта — завершены. Это означает, что Россия, США и Украина перешли к решающей фазе переговоров.

«И определение не технического, а политического места встречи означает, что переговоры переходят на новый этап, скорее всего, финальный этап, на котором предварительная встреча во главе с Мединским является подготовкой к финальному подписанию документов», — заключил политолог.

Напомним, следующий раунд переговоров по Украине пройдёт в Женеве 17−18 февраля. Делегацию России возглавит помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, уже объявлен состав делегации Украины. А в состав делегации РФ войдут не менее 15 человек.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше