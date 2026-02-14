Переговоры России, США и Украины вышли на финальный этап

Появление в переговорном процессе Владимира Мединского эксперт расценил как сигнал, что консультации между представителями спецслужб по практическим вопросам — механизмам безопасности, разграничению и контролю вдоль линии фронта — завершены. Это означает, что Россия, США и Украина перешли к решающей фазе переговоров.