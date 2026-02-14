Переговоры России, США и Украины вышли на финальный этап

Появление в переговорном процессе Владимира Мединского эксперт расценил как сигнал, что консультации между представителями спецслужб по практическим вопросам — механизмам безопасности, разграничению и контролю вдоль линии фронта — завершены. Это означает, что Россия, США и Украина перешли к решающей фазе переговоров.
«И определение не технического, а политического места встречи означает, что переговоры переходят на новый этап, скорее всего, финальный этап, на котором предварительная встреча во главе с Мединским является подготовкой к финальному подписанию документов», — заключил политолог.
Напомним, следующий раунд переговоров по Украине пройдёт в Женеве 17−18 февраля. Делегацию России возглавит помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, уже объявлен состав делегации Украины. А в состав делегации РФ войдут не менее 15 человек.
