Наблюдатели от МПА СНГ будут вести мониторинг конституционного референдума в Казахстане

В письме он пригласил представителей Межпарламентской Ассамблеи СНГ принять участие в международном наблюдении за предстоящим референдумом по принятию новой Конституции.
«Казахстан приложит все необходимые усилия для обеспечения проведения транспарентного референдума, соответствующего национальному законодательству и международным обязательствам», — говорится в письме.
Ранее Токаев подписал указ о том, что референдум по новой Конституции Казахстана состоится 15 марта. Окончательный проект основного закона был опубликован в печати.
