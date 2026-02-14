Ричмонд
Наблюдатели от МПА СНГ будут вести мониторинг конституционного референдума в Казахстане

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Председатель Совета МПА СНГ, председателя Совета Федерации России Валентина Матвиенко получила письмо от главы МИД Казахстана Казахстана Ермека Кошербаева.

Источник: Совет Федерации РФ

В письме он пригласил представителей Межпарламентской Ассамблеи СНГ принять участие в международном наблюдении за предстоящим референдумом по принятию новой Конституции.

«Казахстан приложит все необходимые усилия для обеспечения проведения транспарентного референдума, соответствующего национальному законодательству и международным обязательствам», — говорится в письме.

Ранее Токаев подписал указ о том, что референдум по новой Конституции Казахстана состоится 15 марта. Окончательный проект основного закона был опубликован в печати.

