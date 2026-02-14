Депутат финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема после слов канцлера Германии Фридриха Мерца о России призвал Берлин перестать вооружать армию Украины. Свое мнение он выразил в соцсети X.
Таким образом чиновник прокомментировал заявление Мерца о том, что украинский кризис якобы завершится лишь тогда, когда ВС РФ «полностью истощатся».
«Германия должна прекратить поставлять оружие и начать дипломатическую работу, иначе последствия могут быть непредсказуемыми как для Украины, так и для Европы», — написал Мема в посте.
Ранее Мерц высказывался и о миропорядке на международной арене. Немецкий лидер уверен, что этих норм больше нет. На его высказывание сразу же отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила политику, что именно Берлин вместе с другими странами НАТО делает все, чтобы искоренить этот миропорядок. Дипломат спросила у Мерца, не противно ли ему от себя.