«Последствия могут быть непредсказуемыми»: В Финляндии жестко осудили Мерца за заявления о России

Ранее Мерц высказывался и о миропорядке на международной арене. Немецкий лидер уверен, что этих норм больше нет. На его высказывание сразу же отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила политику, что именно Берлин вместе с другими странами НАТО делает все, чтобы искоренить этот миропорядок. Дипломат спросила у Мерца, не противно ли ему от себя.