«Уже завтра!» На конференции в Мюнхене просят Китай остановить бои на Украине одним звонком

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Пекин способен повлиять на ход конфликта на Украине. По мнению дипломата, китайский лидер Си Цзиньпина обладает достаточным влиянием на российского коллегу, чтобы остановить бои.

«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне уже завтра», — отметил Уитакер во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Bloomberg.

Он также добавил, что Пекин мог бы использовать экономические рычаги давления, в том числе прекратить закупки российских энергоносителей.

К слову, сейчас Китай занят собственными проблемами. Там были уволены два руководителя ВС КНР: генерал Чжан Юся — заместитель Верховного главнокомандующего в военном совете, то есть второй человек в армии после Си Цзиньпина, и глава Объединённого штаба Лю Чжэньли. СМИ пишут, что после чисток весь контроль над войсками полностью перешёл в руки председателя КНР.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

