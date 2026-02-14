«Уже завтра!» На конференции в Мюнхене просят Китай остановить бои на Украине одним звонком

«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне уже завтра», — отметил Уитакер во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Bloomberg.
Он также добавил, что Пекин мог бы использовать экономические рычаги давления, в том числе прекратить закупки российских энергоносителей.
К слову, сейчас Китай занят собственными проблемами. Там были уволены два руководителя ВС КНР: генерал Чжан Юся — заместитель Верховного главнокомандующего в военном совете, то есть второй человек в армии после Си Цзиньпина, и глава Объединённого штаба Лю Чжэньли. СМИ пишут, что после чисток весь контроль над войсками полностью перешёл в руки председателя КНР.
