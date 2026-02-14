Дмитриев двумя словами оценил скандал между Маском и Хоффманом из-за Эпштейна

«Полемика доноров», — написал Дмитриев, лаконично оценив взаимные претензии двух американских бизнесменов.
Оба они фигурируют в обнародованных документах по делу скандального финансиста, обвинённого в педофилии.
Ранее Илон Маск утверждал, что Джеффри Эпштейн так часто пытался убедить его поехать к нему на остров, что бизнесмену в итоге пришлось его заблокировать. При этом владелец SpaceX опасался, что существующая переписка с финансистом может быть использована против него.
