Дмитриев двумя словами оценил скандал между Маском и Хоффманом из-за Эпштейна

Ранее Илон Маск утверждал, что Джеффри Эпштейн так часто пытался убедить его поехать к нему на остров, что бизнесмену в итоге пришлось его заблокировать. При этом владелец SpaceX опасался, что существующая переписка с финансистом может быть использована против него.