Дмитриев двумя словами оценил скандал между Маском и Хоффманом из-за Эпштейна

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал публичную перепалку миллиардеров Илона Маска и Рида Хоффмана, обвинивших друг друга в связях с Джеффри Эпштейном. Свою реакцию он опубликовал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Полемика доноров», — написал Дмитриев, лаконично оценив взаимные претензии двух американских бизнесменов.

Оба они фигурируют в обнародованных документах по делу скандального финансиста, обвинённого в педофилии.

Ранее Илон Маск утверждал, что Джеффри Эпштейн так часто пытался убедить его поехать к нему на остров, что бизнесмену в итоге пришлось его заблокировать. При этом владелец SpaceX опасался, что существующая переписка с финансистом может быть использована против него.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

