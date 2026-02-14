Стояногло: в армию Молдовы чаще попадают те, кто не смог уклониться, а не желающие служить

Такое мнение высказал один из лидеров блока «Альтернатива» Александр Стояногло после очередной трагедии в Национальной армии: солдат срочной службы погиб после получения ранения из штатного оружия.
«Министр обороны сообщает о планах увеличить численность армии с 6500 до 8500 человек. Ключевой вопрос: готово ли государство расширять закрытую систему, не обеспечив базовую безопасность тех, кого туда отправляет? Не секрет, что в Национальную армию, как правило, попадают не те, кто хочет служить, а те, кто не смог уклониться», — написал Стояногло в соцсетях.
Он отметил, что в армии зачастую также самые уязвимые, зависимые, без ресурсов. Стояногло уверен, что эти люди в закрытой и жесткой системе особенно нуждаются в защите государства: «И именно там прокурор должен быть ежедневно — как гарант соблюдения закона».
Инциденты в армии Молдовы
Напомним, за последнее время в Национальной армии Молдовы произошли другие похожие инциденты. В январе этого года 23-летний солдат-контрактник получил огнестрельное ранение в воинской части. Позднее он скончался. По предварительным данным, он нанес себе ранение сам.
Ранее в декабре 2025 года, Офис Народного адвоката сообщил о реальных рисках для здоровья и безопасности молодых людей, находящихся на военной службе: только за последние пять месяцев года было зафиксировано 28 стычек между военнослужащими срочной службы.
При этом совсем недавно, 11 февраля этого года, Офис Народного адвоката Молдовы провел рабочую встречу с руководством Минобороны Молдовы и Генштаба Нацармии. Во встрече участвовали народный адвокат Чеслав Панько, министр обороны Анатолие Носатый и начальник Генштаба Виталие Миков. Обсуждали, как улучшить механизм защиты и мониторинга прав человека в армии, обмен информацией об инцидентах, выполнение рекомендаций омбудсмена и меры по предотвращению насилия в воинских частях.