Стояногло: в армию Молдовы чаще попадают те, кто не смог уклониться, а не желающие служить

«Министр обороны сообщает о планах увеличить численность армии с 6500 до 8500 человек. Ключевой вопрос: готово ли государство расширять закрытую систему, не обеспечив базовую безопасность тех, кого туда отправляет? Не секрет, что в Национальную армию, как правило, попадают не те, кто хочет служить, а те, кто не смог уклониться», — написал Стояногло в соцсетях.